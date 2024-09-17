До конца октября для активных пользователей кредитной карты «180 дней без %» действует акция, позволяющая получить вознаграждение в размере 20 000 рублей в год.

ПСБ улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте «180 дней без %» и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита.

Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки и позволяет комфортно погашать задолженность по карте: во время беспроцентного периода достаточно вносить минимальный платеж – 3 % от потраченной суммы. При оформлении карты клиенты также могут получить приветственный бонус от банка в размере 1000 рублей, если в течение двух недель после получения карты оплатят ею покупки на сумму от 10 000 рублей.

Еще одно преимущество пользования кредитной картой ПСБ – это программа лояльности, по которой держатели карты получают кешбэк до 1,5 % на все покупки без ограничений по лимиту выплаты в месяц. Также для клиентов доступен дополнительный кешбэк и скидки до 30 % от партнеров банка.

– За последний год число активных кредитных карт в ПСБ выросло более чем на 40 % – люди охотно пользуются нашей картой, потому что это выгодно. Прозрачная система начисления кешбэка, различные акции, которые позволяют сэкономить на крупных покупках, и большой льготный период – главные преимущества нашей карты. И мы видим, что все больше клиентов умело используют льготный период, оплачивая кредитными картами и повседневные расходы, и крупные покупки и дополнительно экономя за счет возврата кешбэка. Продолжительность льготного периода все чаще становится решающим фактором в пользу выбора кредитной карты. Поэтому мы улучшаем условия обслуживания по карте «180 дней без %», увеличивая беспроцентный период почти в два раза для клиентов, которые решили оформить нашу карту впервые, – отметил начальник управления кредитных карт ПСБ Алексей Дикарев.

До конца октября для активных пользователей кредитной карты «180 дней без %» действует специальная акция, которая позволяет получить дополнительное вознаграждение в размере 20 000 рублей в год. Для участия в акции достаточно в течение года ежемесячно совершать покупки или переводы по кредитной карте на сумму не менее 20 000 рублей.

Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров.

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