Рост цен составил от 10 до 50 копеек.

В Омске снова выросли цены на бензин, сообщает «СуперОмск». В одной из омских сетей АЗС бензин марки АИ-95 стал дороже на 10 копеек. Теперь он стоит 54 рубля 70 копеек за литр.

Что касается марки АИ-98, то он подорожал на 50 копеек. Сейчас его стоимость достигла 75 рублей 10 копеек за литр. Раньше его цена составляла 74 рубля 60 копеек.

Также на 50 копеек выросла цена КПГ-метана. Теперь он стоит 25 рублей 89 копеек за литр вместо 25 рублей 39 копеек.

Кроме того, стоимость дизельного топлива возросла с 66 рублей 5 копеек до 66 рублей 15 копеек за литр. Не поменялась только цена на АИ-92. Эта марка бензина все еще стоит 50 рублей 45 копеек.