Из-за большого количества осадков уборочная кампания стартовала позже обычных сроков.

Омские аграрии намолотили первый миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Уборочная кампания в регионе проходит в сложных погодных условиях. Из-за большого количества осадков ее сроки сдвинулись вправо, и теперь аграриям приходится действовать оперативно, чтобы успеть до наступления холодов.

Как сообщили в облправительстве, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади более 560 тыс. га, яровая пшеница обмолочена на площади 260 тыс. га, ячмень – почти на 130 тыс. га, овес обмолочен на 21,6 тыс. га, горох – на 108,7 тыс. га, чечевица – на 39,1 тыс. га.

Картофель и овощи собраны с более половины всей площади посева. На сегодняшний день урожай картофеля составляет более 230 тыс. тонн, овощей – свыше 58 тыс. тонн.