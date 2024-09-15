Конкурсный управляющий банкрота Григорий Соколов потребовал возместить некие убытки в 58,1 млн рублей.

В Омске продолжает банкротиться небезызвестная строительная фирма ООО СК «Лидер» Константина Овчинникова. В октябре 2022 года компанию потребовал признать финансово несостоятельным Примсоцбанк, которому та задолжала 24,5 млн рублей. Этого же требуют другие предприятия, перед которыми у «Лидера» накопилось финансовых обязательств на 72 млн рублей. Конкурсное производство длится с лета 2023 года.

На текущей неделе управляющий фирмы-банкрота Григорий Соколов заявил об обращении в Арбитражный суд Омской области с требованием привлечь владельца коммерческой структуры к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 58,1 млн рублей. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

ООО СК «Лидер» зарегистрировано в 2014 году. Одно время компания брала крупные подряды, но справлялась не со всеми. В частности, фирма реставрировала Никольский Казачий собор и учебный корпус Сибирского университета физической культуры. Но больше известна как подрядчик многострадальной, так и не достроенной школы в Исилькуле.

В начале 2022 года СК «Лидер» включили в реестр недобросовестных поставщиков, отстранив от возведения дома для переселенцев на 6-й Станционной.