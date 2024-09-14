Его экспозициями стали около ста полномасштабных картин и рисунков на фасадах многоэтажных домов. Их создавали художники со всей России и десяти стран мира.

Сегодня, 14 сентября, в новом микрорайоне «Модерн», расположенном в Советском округе Омска, торжественно открылся музей под открытым небом. В рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» на фасадах домов микрорайона были созданы около ста муралов – работы художников со всей России и десяти стран мира.

На презентацию экспозиции музея пришли сотни жителей микрорайона, приехали люди из других уголков Омска, а также многочисленные почетные гости, среди которых начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Когда художники с такими проектами приходят, жители иногда сомневаются, а будет ли красиво. Но затем обсуждают работы с авторами и договариваются, возникает доверие, и люди уже полагаются на их художественный вкус, – отметил Сергей Новиков. – Поэтому когда появляются такие микрорайоны – расписанные в разной стилистике, разными приемами и красками, но при этом объединенные общей идеей, то сами жители, мне кажется, начинают верить. Сейчас солнечно, мы и так все на позитиве, но, когда наступит зима, все будет заснеженно и пасмурно, эти картины будут радовать и повышать настроение.

По словам Виталия Хоценко, арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!», проходивший с 1 июля, оправдал все ожидания.

– Мы часто приезжали, смотрели, как появляются те или иные муралы, и каждый раз здесь было много людей. Жители и художники вместе рисовали, дети участвовали в проекте. Безусловно, все это влияет на отношение, состояние души – настроение сразу становится лучше, – подчеркнул глава региона. – Отдельная благодарность администрации президента, управлению по общественным проектам, президентскому фонду культурных инициатив. Мы вместе взялись и сделали замечательный проект.

Музей под открытым небом будет работать круглосуточно, в любое время года. И прийти сюда можно будет абсолютно бесплатно.