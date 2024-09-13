Мужчина возмутился, что девушки сидели на детской площадке во дворе дома.

Омичка пожаловалась на нападение нетрезвого мужчины на девочек-подростков, сообщает Ом1. Инцидент произошел 10 сентября, когда девушки сидели во дворе жилого дома.

Мужчина возмутился, что школьницы сидели на детской площадке. Он попытался прогнать подростков, а когда не вышло, напал на них.

Одну девочку он таскал за воротник, хватал за шею и душил. Когда другие девушки начали снимать нападение на видео, мужчина попытался забрать телефон. В результате вырвал школьнице ноготь и разбил телефон.

Пострадавшим девочкам понадобилась медицинская помощь. Сообщается, что школьницы в момент инцидента не выпивали.