Это позволяет реализовать инновационные проекты в сфере медицины и агропромышленной индустрии.

«Точка кипения Омск» начала сотрудничать с Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом (входит в топ-100 лучших вузов России, по версии Forbes). В четверг, 12 сентября, состоялось открытие акселерационной программы «ХимФармДолина». В ней принимают участие более 500 молодых ученых из Омска и Северной столицы.

Введение антироссийских санкций и потребность в импортозамещении привели к высокому спросу на отечественные инновации в этой сфере (рынки HealthNet и FoodNet). Целью акселерационной программы является разработка и внедрение новых продуктов и технологий в таких важных направлениях, как медицина и агропромышленная индустрия.

– Акселератор – это не только образовательный интенсив по развитию стартапов. Это в первую очередь комьюнити людей, влюбленных в инновации, – говорит руководитель программы акселератора, лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова. – Здесь научные идеи соединяются с бизнесом. И это делает акселератор мощным ресурсом для развития технологического проекта.

В свою очередь, ректор СПХФУ, доктор фармацевтических наук, профессор Игорь Наркевич отметил, что многие годы выпускники этого университета либо работают в найме, либо строят академическую карьеру. Но сегодня все большее количество молодежи хочет реализовать свои собственные идеи. На них и нацелена акселерационная программа.

– Создание акселератора является одним из тех реальных шагов создания нового карьерного трека – «предприниматель». Несмотря на то что фармацевтика и биотехнологии – это достаточно строго регламентированные отрасли, в них есть большое количество ниш, где есть место технологическим компаниям, – заявил Игорь Наркевич.

Руководитель Инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова обозначила сложившуюся тенденцию в сфере разработок, связанных с медициной и здоровьем. Оказалось, что актуальными трендами являются сервисы, продукты для диагностики заболеваний, генетического консультирования, омолаживающие клеточные технологии, устройства и сервисы по мониторингу и коррекции состояния здоровья человека, биопротезы и многое другое.

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный выделил некоторые направления, в которых ждут инновации. Сейчас в России, как и по всему миру, наблюдается дефицит качественных белков для пищи и кормов, доступных кормовых сахаров, кормовых витаминов (их недостаток приводит к миллиардным потерям в отрасли), аминокислот, про- и пребиотиков. В этих разработках остро нуждается российское животноводство и птицеводство. Еще одно важное направление – выращивание и культивирование лекарственных растений.

В «ХимФармДолине» создана благоприятная среда для развития новых идей и их трансформации в успешные бизнес-проекты. По окончании программы участники смогут стать технологическими предпринимателями и получить грантовую и инвестиционную поддержку.

Сейчас уже 60 команд ученых (медиков, биотехнологов, фармакологов, химиков) приступили к работе над проектами. Для тестирования идей и развития технологий СПХФУ предоставляет участникам программы современные лаборатории, технические средства и площадки.