Молочная продукция была изготовлена неизвестными лицами в неизвестных условиях и может быть опасной для здоровья.

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило жителей региона, что на полки магазинов мог попасть творог, изготовленный предприятием-«призраком». На его упаковке сказано, что творог 9-процентной жирности произведен ООО «Арнеис» из города Северодвинска Архангельской области. По факту этой компании там нет.

– Указанный изготовитель является «предприятием-призраком», производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан, – говорится в заявлении омского Роспотребнадзора. – Реализация указанной продукции незаконна.

Омичей, которые увидят на полках магазинов «молочку», якобы произведенную в Северодвинске, просят обращаться в Роспотребнадзор. Фальсификат уберут из продажи и уничтожат.