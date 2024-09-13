Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Представители компании угрожали должнице, что запрещает закон.
Жительница Омска пожаловалась в службу судебных приставов на незаконные действия микрокредитной компании «Турбозайм», которой задолжала около 10 тыс. рублей. Сотрудники фирмы присылали ей на телефон сообщения, которыми пытались оказать психологическое давление.
– В получаемых сообщениях содержалась информация о том, что гражданке необходимо произвести оплату долга в течение 24 часов, а в случае неисполнения финансовых обязательств кредитор поручит взыскание или уступит право требования долга коллекторскому агентству с целью возврата денежных средств, – сообщают приставы.
Приставы сочли, что такое давление незаконно и оштрафовали микрокредитную организацию, которая нарушила закон не в первый раз, на 80 тыс. рублей. «Турбозайм» попытался обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях, но безуспешно.
·Общество

Представители компании угрожали должнице, что запрещает закон.
Жительница Омска пожаловалась в службу судебных приставов на незаконные действия микрокредитной компании «Турбозайм», которой задолжала около 10 тыс. рублей. Сотрудники фирмы присылали ей на телефон сообщения, которыми пытались оказать психологическое давление.
– В получаемых сообщениях содержалась информация о том, что гражданке необходимо произвести оплату долга в течение 24 часов, а в случае неисполнения финансовых обязательств кредитор поручит взыскание или уступит право требования долга коллекторскому агентству с целью возврата денежных средств, – сообщают приставы.
Приставы сочли, что такое давление незаконно и оштрафовали микрокредитную организацию, которая нарушила закон не в первый раз, на 80 тыс. рублей. «Турбозайм» попытался обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях, но безуспешно.