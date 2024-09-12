«Пассажирское предприятие № 8» и МР «Электрический транспорт» ищут новых сотрудников.

В Омске наблюдается нехватка водителей на муниципальных пассажирских предприятиях. Хуже всего сложилась ситуация с водителями автобусов, сообщает Город55.

«Пассажирское предприятие № 8» нуждается в 157 водителях. Схожая ситуация у предприятия «Электрический транспорт». Для троллейбусов нужны 111 водителей, а для трамваев – 33 водителя.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, с начала 2024 года с двух муниципальных пассажирских предприятий уволились 147 водителей. Из них 117 человек работали на автобусах, 22 – на троллейбусах, а еще 8 – на трамваях.

При этом на работу с начала года приняли 119 водителей автобусов, 24 водителя троллейбусов и 14 водителей трамваев. Отметим, что в этом году водителям муниципальных предприятий увеличили зарплату. В июле средняя заработная плата водителей автобусов составила 121 350 рублей, а водителей трамваев и троллейбусов – 72 760 рублей.