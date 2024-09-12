Омск-Информ
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·Происшествия

Износ тепловых сетей на одной из улиц в городе Называевске составил 80 %.

В городе Называевске Омской области местная прокуратура провела проверку поставщика тепловой энергии МУП «Тепловик»

Выяснилось, что степень их износа на улице Мичурина составляет 80 %. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление директору предприятия. Однако никаких мер не было принято. После чего ведомство направило иск в суд с требованием устранить нарушения до начала грядущего отопительного сезона. Суд согласился с доводами прокуратуры. И теперь «Тепловик» экстренно чинит изношенные сети.

·Происшествия

Износ тепловых сетей на одной из улиц в городе Называевске составил 80 %.

В городе Называевске Омской области местная прокуратура провела проверку поставщика тепловой энергии МУП «Тепловик»

Выяснилось, что степень их износа на улице Мичурина составляет 80 %. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление директору предприятия. Однако никаких мер не было принято. После чего ведомство направило иск в суд с требованием устранить нарушения до начала грядущего отопительного сезона. Суд согласился с доводами прокуратуры. И теперь «Тепловик» экстренно чинит изношенные сети.