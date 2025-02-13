В городском бюджете нашли средства для софинансирования программ нового нацпроекта.

В Омском городском совете рассмотрели поправки в бюджет 2025 года. Главная из них касается средств, которые пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Для участия в программах нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» Омску нужно выделить свою долю софинансирования – 57 млн рублей. Всего же, если Омская область пройдет конкурсный отбор, регион получит 521 млн рублей. Отбор в программу состоится в конце февраля, планируется, что в марте конкурс пройдет уже в регионе.

– Мы вышли с проектом модернизации 11 объектов тепловых сетей, по ним готовы все расчеты, – сообщила директор департамента финансов мэрии Омска Ольга Илютикова. – В городе их больше, мы выбрали те, что требуют первоочередной модернизации.

Добавим, что средства, которые, возможно, поступят в бюджет, нужно будет израсходовать в течение этого года.