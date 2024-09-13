Оно проходило в рамках IT-фестиваля «ОмФест-2024» при поддержке компании «Ростелеком».

В Омске при поддержке компании «Ростелеком» прошел IT-фестиваль «ОмФест-2024». Провайдер предоставил техническую возможность провести масштабное фиджитал-шоу, предоставив высокоскоростной интернет и Wi-Fi.

На территории Сибирского кадетского корпуса было развернуто более десяти локаций, в том числе образовательные лектории, фиджитал-гонки, ИТ-субботник. Для детей организаторы создали интерактивные обучающие площадки, где они в игровой форме смогли познакомиться с цифровыми технологиями.

– Фиджитал-шоу для всех жителей нашего региона стало одним из завершающих мероприятий первого фестиваля цифровых технологий «ОмФест-2024», – рассказал Денис Цуканов, заместитель председателя Правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области. – В течение недели его посетило более 10 тысяч человек.

Кроме того, «Ростелеком» провел награждение победительниц чемпионата «IT-бабушки». В номинации «Цифровая хранительница семейных традиций» победила Наталья Можан, в номинации «Цифровая королева» —Татьяна Акинчиц, а в номинации «ИТ-мастер на все руки» — Нина Мальгина.

– Наша компания приняла участие в серии мероприятий «ОмФеста-2024» в качестве телекоммуникационного и социального партнера, - подчеркнул Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком». – Мы предоставили канал интернета по оптоволокну, благодаря чему площадка работала без перебоев на протяжении всего дня. За девять часов работы технические специалисты зафиксировали трафик порядка 30 Гб.

Среди посетиителей «ОмФеста-2024» присутствовали участники проекта «Поезд Героев», который также поддерживается «Ростелекомом». Сто ребят из Сибири и Дальнего Востока путешествуют по городам России, и естественно, одной из остановок был Омск. Ребята пообщались с Денисом Цукановым, министром цифрового развития и связи Омской области, станцевали флешмоб с участниками «Движения первых» и спели свой гимн вместе с жителями города.