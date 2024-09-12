За год рост цен составляет от 6,9 до 33 %.

Сегодня Омскстат опубликовал данные о ценах на моторное топливо в регионе в августе. По сравнению с августом прошлого года подорожали все виды:

бензин АИ-92 – на 7 %,

бензин АИ-95 – на 6,9 %,

бензин АИ-98 и АИ-100 – на 12 %,

дизельное топливо – на 11 %,

газ – на 33 %.

За месяц также наблюдается рост цен:

бензин АИ-92 – 0,34 %,

бензин АИ-95 – на 0,39 %,

бензин АИ-98 и АИ-100 – на 6,48 %,

дизельное топливо – на 0,21 %,

газ – на 15 %.

Теперь литр бензина АИ-92 в среднем стоит 50,67 рубля, АИ-95 – 55,09 рубля, АИ-98 и АИ-100 – 75,67 рубля. Дизельное топливо обойдется в 66,19 рубля за литр, а газ – в 26,7 рубля за м³.

Отметим, что бензин, дизельное топливо и газ растут в цене не первый год. В августе 2023 года по сравнению с августом 2022-го также наблюдалось подорожание всех видов топлива в пределах 4–11 %.