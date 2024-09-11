Омск-Информ
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·Общество

Омичи смогут увидеть падение ступени космического корабля.

Сегодня, 11 сентября, около 22:23 (омское время) планируется запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-26». Корабль запустят с космодрома Байконур.

Если будет ясная погода, омичи, как и жители некоторых других российских регионов, увидят падение первой и второй ступени космического корабля. Падение и сгорание второй ступени и двух створок головного обтекателя можно будет увидеть без специальных устройств через 7–9 минут после запуска корабля.

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·Общество

Омичи смогут увидеть падение ступени космического корабля.

Сегодня, 11 сентября, около 22:23 (омское время) планируется запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-26». Корабль запустят с космодрома Байконур.

Если будет ясная погода, омичи, как и жители некоторых других российских регионов, увидят падение первой и второй ступени космического корабля. Падение и сгорание второй ступени и двух створок головного обтекателя можно будет увидеть без специальных устройств через 7–9 минут после запуска корабля.

1785