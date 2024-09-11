Завершить ремонт 120-метрового участка канализации в Кировском округе Омска специалисты водоканала намерены за три месяца.

Самотечный канализационный коллектор на улице Мельничной диаметром 800 мм введен в эксплуатацию в 1980 году. Коммуникации, проложенные на глубине 4–5 метров, транспортируют сточные воды потребителей Старого Кировска. Весной 2024 года сотрудники Омского водоканала обнаружили повреждение коллектора: провал грунта по оси трубопровода, отсутствие верхнего свода трубы из-за газовой коррозии, образование пустот.

После торгово-закупочных процедур подрядная организация приступила к работам на коллекторе, которые продлятся до декабря.

– Коллектор на улице Мельничной обновляем, используя технологию микротоннелирования. Такой способ применяли в 2020 году при реконструкции коллектора на улице Новокирпичной. Это современная технология прокладки туннелей без повреждения городской среды, – сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству Евгений Решетников.

Микротоннелирование – это бестраншейный метод строительства коллекторов в условиях стесненной городской застройки. Технология не требует раскопки траншей, сводя к минимуму воздействие на экологию и привычную жизнедеятельность города в процессе строительства. При микротоннелировании прокладка труб в грунте производится проходческим щитом. Его поступательные движения обеспечивает мощная домкратная станция, которая передает толкающее усилие к щиту через плеть стальных труб. Отличительная черта микротоннелирования – высокая точность проходки, которая обеспечивается специальным компьютерным комплексом управления на основе системы лазерного наведения щита.

Также Омский водоканал продолжает работы по реконструкции коллекторов на улице Фабричной в Кировском округе и от бульвара Победы до улицы Бульварной в Центральном. Завершены работы по обновлению канализационных сетей на улице Заозерной в Советском округе. Работы по обновлению сетей коммунальной инфраструктуры проводятся по инвестиционной программе предприятия. В текущем году на эти цели направят более 570 млн рублей. С 2010 года Омский водоканал провел реконструкцию 38 км канализационных коллекторов.