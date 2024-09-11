Поврежденный трубопровод промыли от грязи в пойменной части Оми, выполняется опрессовка трубы второго участка.

Мэр Омска Сергей Шелест раскрыл ситуацию с восстановлением газопровода на улице 19-й Линии. Еще 20 июля в частном секторе произошел пожар из-за утечки газа из подземного газопровода. В ситуацию, дошедшую до критической черты, включились первые лица города и региона.

По словам Шелеста, за процессом восстановления газопровода следит глава Центрального округа Амангельды Мендубаев.Работы ведутся по поручениюгубернатора Виталия Хоценко.

Вчера завершилась промывка поврежденного трубопровода от грязи на участке в пойменной части Оми. Сейчас, в соответствии с планом, выполняется опрессовка трубы второго участка: от места июльского инцидента до задвижки на склоне реки. Параллельно специалисты разрабатывают технические решения для восстановления поврежденного участка газопровода. Оплата всех необходимых материалов произведена в конце прошлой недели.

Поставка также должна пойти по плану – 18 сентября. После этого начнется монтаж временного надземного газопровода, работы нужно успеть сделать к 1 октября. В планах властей также строительство постоянного газопровода.