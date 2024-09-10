Городская администрация опубликовала соответствующий документ.

Сегодня, 10 сентября, омская мэрия опубликовала документ, согласно которому три дома на улице 19-я Линия признали непригодными для проживания. Речь идет о домах № 1а, 1е и 4г.

Напомним, что 20 июля на улице 19-я Линия произошел пожар из-за утечки газа из подземного газопровода. Огонь охватил 26 домов, пять из которых полностью сгорели, а остальные оказались повреждены.

В пожаре погиб 59-летний хозяин одного из домов. Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас газа все еще нет в 150 домах. Планируется, что голубое топливо вернется в дома жителей к 1 октября.