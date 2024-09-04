Серьезная авария на газопроводе случилась еще 20 июля, а восстановить подачу топлива в полном объеме удастся к 1 октября.

После аварии на газопроводе в Омске в районе улицы 19-я Линия жители ряда домов в частном секторе до сих пор живут без газоснабжения. Ситуация была рассмотрена на уровне областного правительства и находится на личном контроле главы региона Виталия Хоценко.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, «Омскгоргазу» поручено восстановить подачу топлива не позднее 1 октября, а администрация города оказывает ресурсникам всю необходимую помощь. Ремонтные работы по восстановлению работоспособности поврежденного трубопровода уже начались, в связи с чем движение по улице 19-я Линия будет ограничено до 10 сентября.