На него завели уголовное дело. Парню грозит штраф.

Инспекторы ДПС остановили в Марьяновском районе автомобиль ВАЗ-21154. При проверке документов 22-летнего водителя сотрудники заподозрили, что его права поддельные. Дальнейшая проверка показала, что так и есть.

Как сообщили в полиции, житель Марьяновки купил права в интернете за 100 тыс. рублей. Поездить он успел всего неделю.

Права у парня изъяли. На него также завели уголовное дело за использование поддельного документа.