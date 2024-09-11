Омск-Информ
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·Авто

На него завели уголовное дело. Парню грозит штраф.
Инспекторы ДПС остановили в Марьяновском районе автомобиль ВАЗ-21154. При проверке документов 22-летнего водителя сотрудники заподозрили, что его права поддельные. Дальнейшая проверка показала, что так и есть.
Как сообщили в полиции, житель Марьяновки купил права в интернете за 100 тыс. рублей. Поездить он успел всего неделю.
Права у парня изъяли. На него также завели уголовное дело за использование поддельного документа.
·Авто

На него завели уголовное дело. Парню грозит штраф.
Инспекторы ДПС остановили в Марьяновском районе автомобиль ВАЗ-21154. При проверке документов 22-летнего водителя сотрудники заподозрили, что его права поддельные. Дальнейшая проверка показала, что так и есть.
Как сообщили в полиции, житель Марьяновки купил права в интернете за 100 тыс. рублей. Поездить он успел всего неделю.
Права у парня изъяли. На него также завели уголовное дело за использование поддельного документа.