«Авангард» собирается потратить выручку от продажи формы на благотворительность.
Вчера, 9 сентября, в Омске подвели итоги аукциона, на котором продали 10 хоккейных джерси (свитеров) игроков «Авангарда». Эту форму участники омской команды надевали во время матчей предсезонного Кубка Блинова.
Дороже всего на аукционе продали джерси нападающего Рида Буше. Покупка свитера обошлась в 60 тыс. 500 рублей. На втором месте по стоимости оказался свитер капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Его продали за 60 тыс. рублей. Третье место по цене заняла форма защитника Деррена Дица. Она ушла с торгов за 35 тыс. рублей.
«Авангард» смог выручить за продажу джерси 337 тыс. рублей. Вырученные от аукциона средства клуб планирует направлять на «пожертвования в общеполезных целях». Напомним, что форма «Авангарда» была приурочена к теме донорства костного мозга. В разработке дизайна помогали маленькие поклонники из Омской областной детской клинической больницы.