Омск-Информ
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·Происшествия

Ему придется провести 8,5 лет в колонии.
Вступил в силу приговор, который Куйбышевский районный суд Омска вынес лидеру преступной группы вымогателей. Омский областной суд рассмотрел апелляцию мужчины, но оставил ее без удовлетворения.
Напомним, преступники вымогали более 20 млн рублей у директора сельскохозяйственного предприятия. Получив отказ, они подожгли земли и технику, однако дождь погасил пламя.
Отметим, что главарь группы вину полностью не признал. Его отправили в колонию строгого режима на 8,5 лет.
·Происшествия

Ему придется провести 8,5 лет в колонии.
Вступил в силу приговор, который Куйбышевский районный суд Омска вынес лидеру преступной группы вымогателей. Омский областной суд рассмотрел апелляцию мужчины, но оставил ее без удовлетворения.
Напомним, преступники вымогали более 20 млн рублей у директора сельскохозяйственного предприятия. Получив отказ, они подожгли земли и технику, однако дождь погасил пламя.
Отметим, что главарь группы вину полностью не признал. Его отправили в колонию строгого режима на 8,5 лет.