Лидер чеченской общины получил 7 лет лишения свободы, его подельникам назначено от 7 до 9 лет строгого режима.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор в отношении членов этнической группировки, которые вымогали у предпринимателя крупную сумму денег, а также пытались уничтожить его имущество.

На скамье подсудимых оказались лидер омской чеченской общины, а также семеро его подельников, членов межэтнической преступной группировки. Как сообщили в региональном УФСБ, в августе 2022 года обвиняемые угрожали физической расправой и уничтожением имущества предпринимателю, требуя с него 20 млн рублей. Платить бизнесмен отказался, тогда представители группировки решили показать ему серьезность намерений.

– Подельники арендовали квартиру, приобрели автомобиль ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива для поджога имущества потерпевшего. С этой целью они прибыли в Новосибирскую область, где располагаются земли, принадлежащие потерпевшему. Не обнаружив дорогостоящую сельскохозяйственную технику, которую планировалось уничтожить, обвиняемые подожгли все посевы, однако начавшийся дождь не позволил огню распространиться, – сообщили в полиции.

Противоправная деятельность организованной группы была выявлена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области совместно с УФСБ России по Омской области. Их задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии.

Как пояснили в прокуратуре, задержанным были предъявлены обвинения в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), и покушении на уничтожение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ). Лидер омской чеченской общины получил 7 лет лишения свободы, его подельников суд отправил в колонию строгого режима на срок от 7 до 9 лет.

Еще одна соучастница преступления уже отбывает наказание – в декабре 2023 года ей дали 4 года общего режима и постановили возместить ущерб в размере 2 760 000 рублей.