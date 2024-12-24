Преступник хотел украсть около полумиллиона рублей, полученные после смерти отца потерпевшего.
Марьяновский районный суд Омской области удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения 24-летнему местному жителю В. В. Хелаиа, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.
По версии следствия, Хелаиа в период с 18.08.2024 по 29.11.2024 в составе организованной преступной группы лиц – жителей Марьяновского района Омской области угрожал физической расправой 18-летнему жителю, чтобы он отдал 1,4 млн, которые он должен был получить за отца, погибшего в зоне проведения СВО. После совершения преступления сельчанин скрылся. В ходе федерального розыска был задержан при переходе границы Российской Федерации.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу.