Женщина обратилась в полицию, и теперь мужчину ждет суд.

Полицейские завели уголовное дело о вымогательстве на 61-летнего жителя Омского района. Мужчина требовал миллион рублей у 54-летней жительницы Алтайского края.

Как сообщили в полиции, мужчина и женщина познакомились в 2020 году в интернете. В 2021 году женщина приехала в гости к омичу. Однако в сентябре этого года пара поссорилась, женщина вернулась в Алтайский край. В ответ мужчина стал угрожать ей распространением материалов интимного характера и требовать денег.

Сотрудники уголовного розыска совместно с росгвардейцами задержали омича. В его телефоне нашли материалы, которые он обещал распространить.

Отметим, что мужчину уже судили за незаконное предпринимательство, легализацию денежных средств и нарушение неприкосновенности частной жизни. На время нового расследования его поместили под домашний арест. Мужчине грозит до 15 лет колонии.