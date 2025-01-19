Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек угрожал девушке физической расправой.

В Омске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», в отношении 18-летнего жителя Октябрьского округа.

В дежурную часть отдела полиции 9 УМВД России по городу Омску обратилась 44-летняя жительница Называевского района с заявлением о вымогательстве в отношении ее 16-летней дочери.

Мама пострадавшей рассказала полицейским, что ее ребенок живет в Омске и обучается в одном из местных колледжей. Во время приезда к ней она заметила, что у дочери пропали серьги. После этого девушка рассказала, что знакомый обвинил ее в распространении слухов о себе. Из-за чего подозреваемый начал угрожать ей физической расправой, вымогать деньги, телефон или украшения. Испугавшись, пострадавшая передала ему золотые серьги, но не пошла в полицию.

После обращения сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего вымогателя. Фигурант сознался в содеянном и рассказал, что сдал украшения в ломбард на проспекте К. Маркса за 12 000 рублей.

Статья, по которой обвиняется молодой человек, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

·Происшествия

Молодой человек угрожал девушке физической расправой.

В Омске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», в отношении 18-летнего жителя Октябрьского округа.

В дежурную часть отдела полиции 9 УМВД России по городу Омску обратилась 44-летняя жительница Называевского района с заявлением о вымогательстве в отношении ее 16-летней дочери.

Мама пострадавшей рассказала полицейским, что ее ребенок живет в Омске и обучается в одном из местных колледжей. Во время приезда к ней она заметила, что у дочери пропали серьги. После этого девушка рассказала, что знакомый обвинил ее в распространении слухов о себе. Из-за чего подозреваемый начал угрожать ей физической расправой, вымогать деньги, телефон или украшения. Испугавшись, пострадавшая передала ему золотые серьги, но не пошла в полицию.

После обращения сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего вымогателя. Фигурант сознался в содеянном и рассказал, что сдал украшения в ломбард на проспекте К. Маркса за 12 000 рублей.

Статья, по которой обвиняется молодой человек, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.