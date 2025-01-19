Молодой человек угрожал девушке физической расправой.

В Омске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», в отношении 18-летнего жителя Октябрьского округа.

В дежурную часть отдела полиции 9 УМВД России по городу Омску обратилась 44-летняя жительница Называевского района с заявлением о вымогательстве в отношении ее 16-летней дочери.

Мама пострадавшей рассказала полицейским, что ее ребенок живет в Омске и обучается в одном из местных колледжей. Во время приезда к ней она заметила, что у дочери пропали серьги. После этого девушка рассказала, что знакомый обвинил ее в распространении слухов о себе. Из-за чего подозреваемый начал угрожать ей физической расправой, вымогать деньги, телефон или украшения. Испугавшись, пострадавшая передала ему золотые серьги, но не пошла в полицию.

После обращения сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего вымогателя. Фигурант сознался в содеянном и рассказал, что сдал украшения в ломбард на проспекте К. Маркса за 12 000 рублей.

Статья, по которой обвиняется молодой человек, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.