Омск-Информ
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·Общество

На это власти планируют выделить из бюджета 7,5 млн рублей.
На портале Госзакупок появилась информация о конкурсе на ремонт велосипедной дорожки от «Зеленого острова» до улицы Рождественского в Омске. Это участок протяженностью 9,5 км вдоль Иртыша.
Аукцион пока не объявили. Однако уже известно, что начальная стоимость контракта составит 7,5 млн рублей.
Напомним, в Омске готовят проект самой длинной набережной в Евразии. Об этом говорил еще прежний губернатор Александр Бурков, однако воплотить идею не успел.
·Общество

На это власти планируют выделить из бюджета 7,5 млн рублей.
На портале Госзакупок появилась информация о конкурсе на ремонт велосипедной дорожки от «Зеленого острова» до улицы Рождественского в Омске. Это участок протяженностью 9,5 км вдоль Иртыша.
Аукцион пока не объявили. Однако уже известно, что начальная стоимость контракта составит 7,5 млн рублей.
Напомним, в Омске готовят проект самой длинной набережной в Евразии. Об этом говорил еще прежний губернатор Александр Бурков, однако воплотить идею не успел.