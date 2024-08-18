Уже проведены геологические, геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания.

Широко распиаренный проект создания в Омске самой длинной набережной в Евразии переходит в стадию подготовки проектной-сметной документации, сообщил директор бюджетного учреждения города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин. Он также назвал источники финансирования проекта.

– Часть концепции предложим для воплощения в рамках программы «Безопасные качественные дороги», а прибрежную – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По нашему заказу проведены геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания, готовится проектно-сметная документация для реализации проекта. Известно, что благоустройство большинства участков набережной будет произведено за счет средств бизнесменов, чьи объекты и земли затрагивает этот проект, – сказал Сокин в интервью «Коммерческим вестям».

«Самая длинная набережная» была личным проектом прежнего губернатора Александра Буркова. Она должна была пройти вдоль Иртыша от речного порта в Ленинском округе до северного причала в городке Нефтяников, соединив «Зеленый остров», академию «Авангард» и Советский парк. Инвестиции в проект назывались на уровне 7 млрд рублей.

Нынешний глава региона Виталий Хоценко летом прошлого года заявлял, что проект возможно реализовать за пять лет с участием бизнеса. По его словам, «есть несколько активных заявителей, которые готовы вкладывать свои деньги и заниматься благоустройством».