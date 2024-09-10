Теперь омичам придется добираться в Крым с пересадками в Тюмени.

Поезд № 75/76 Омск – Симферополь с отправлением 13, 27 и 30 октября, 3 ноября и 8 декабря отменили. Как сообщает частный перевозчик «Гранд сервис экспресс», в это время железнодорожные пути будут ремонтировать.

Вместо поезда Омск – Симферополь появится поезд № 185/186 Тюмень – Симферополь: отправлением из Тюмени 13, 27, 30 октября, 3 ноября и 08 декабря в 06:15, прибытием в Симферополь 16 и 30 октября, 2 и 6 ноября, 11 декабря в 11:40.

Конечной поезда № 76/75 Симферополь – Омск (10, 24, 27 и 31 октября, 5 декабря) станет Тюмень. Прибытие в Тюмень планируется 12, 26 и 29 октября в 19:46, 2 ноября и 7 декабря в 19:29. Время отправления из Симферополя изменится: 6 ноября в 22:30 (вместо 7 ноября в 02:10).