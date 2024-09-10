Городские власти выделили на это 7,5 млн рублей, и подрядчики должны были предложить наименьшую цену за один подарок.

В Омске подвели итоги торгов на поставку новогодних подарков для детей от городской администрации. Борьба за этот крупный заказ вышла ожесточенной – на конкурс заявились сразу 8 потенциальных поставщиков.

Мэрия выделила на эти цели 7,551 млн рублей, определив стартовую цену одного подарка в 626 рублей. Задачей участников торгов было предложить минимально возможную стоимость одного подарка, чтобы на выделенные деньги можно было закупить как можно больше подарков. В итоге победил участник, предложивший за подарок около 454 рублей.

В подарки, которые должны будут сформировать для омских детей, войдут плитки молочного шоколада, шоколадные батончики, несколько видов желейных, вафельных и кремовых конфет, пралиновые конфеты семи вариаций, халва в шоколаде, суфле, тоффи, грильяж, нуга, помадные конфеты трех типов, а также четыре вида карамели.