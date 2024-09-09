Забронируй путевку до конца сентября со скидкой 10 %.

Размеренность и безмятежность – это преимущество загородного отеля «Мечта». Ведь здесь нет суеты, каждый гость постоянно чувствует себя в окружении заботы и внимания персонала.

В этом сезоне на территории открылся уличный бассейн с горячей водой, который согреет своих гостей в любое время года и в любую погоду. Он уже включен в стоимость путевки и доступен при посещении термального комплекса.

Отель «Мечта» продолжает меняться и развиваться, чтобы каждый гость почувствовал себя особенным. Например, в ближайшее время здесь появится детская игровая комната. Локация позволит прекрасно провести время самым маленьким отдыхающим, а также родителям, которые останутся довольны своим улыбающимся малышам. До конца сентября забронировать путевку можно со скидкой 10 %, которая действует на период ремонтных работ.

Время отдыхать в «Мечте». Бронирование путевок доступно на сайте отеля, в офисе продаж, находящегося по адресу: Красный Путь, 86а, или по телефону 21-80-63.

ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама