Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За нее просят 46,7 млн рублей.
В селе Надеждино Омского района выставили на продажу базу отдыха «Усадьба «Отрадная». За свой бизнес владелец хочет получить 46,7 млн рублей.
База может принимать до 50 гостей. Площадь помещений базы составляет 450 кв. м. Здание состоит из 5 спален, гостиной, банкетного зала с камином, русской бани, бассейна и кухни. На территории базы есть пруд с рыбой и мангальная зона.
Ранее сообщалось о продаже баз отдыха «Белая вежа» и «Подсолнухи».
·Экономика/Бизнес

За нее просят 46,7 млн рублей.
В селе Надеждино Омского района выставили на продажу базу отдыха «Усадьба «Отрадная». За свой бизнес владелец хочет получить 46,7 млн рублей.
База может принимать до 50 гостей. Площадь помещений базы составляет 450 кв. м. Здание состоит из 5 спален, гостиной, банкетного зала с камином, русской бани, бассейна и кухни. На территории базы есть пруд с рыбой и мангальная зона.
Ранее сообщалось о продаже баз отдыха «Белая вежа» и «Подсолнухи».