Два кандидата от «Единой России», Иван Котенко и паралимпийский чемпион Александр Кузюков, ожидаемо взяли мандаты депутатов.

Вчера, 8 сентября, в единый день голосования, в Омске прошли дополнительные выборы депутатов горсовета по избирательным округам № 26 и 40.

Как сообщили в областном избиркоме, к урнам для голосования пришли 8,31 % избирателей, проживающих на этих округах.

– Выборы в Омский горсовет прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено, – отметила председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич.

В результате победу ожидаемо одержали два 37-летних представителя «Единой России»: на округе № 26 победил Иван Котенко (52,80 %, или 1130 голосов избирателей); на округе № 40 выиграл двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков (73,46 %, 988 голосов).

Ранее депутатом по округу № 26 в горсовете числилась Ирина Ковалева, в мае она досрочно сложила полномочия. На округе № 40 раньше работал Константин Кочанов. Но в декабре прошлого года он сдал мандат и ушел на СВО.

В марте следующего года предстоит выбрать еще двух депутатов, по округам № 23 и 11, вместо ушедшего на пост главы омского Минздрава Дмитрия Маркелова и покинувшего регион Павла Королькова.