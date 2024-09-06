Один из них временный и будет регулировать движение только на время перекрытия бульвара Архитекторов.

Сегодня на улице Волгоградской в Омске запустили два светофора. Постоянный установили в районе остановки «Поселок Чукреевка».

– Светофор работает в «жестком» режиме, он позволит увеличить пропускную способность улицы Сейфуллина и снизить нагрузку на данном участке в связи с изменением организации движения из-за продолжающейся реконструкции бульвара Архитекторов, – сообщили в мэрии.

Временный светофор с кнопкой для пешеходов поставили на перекрестке Волгоградской и бульвара Архитекторов. Он также регулирует проезд спецтехники.

Омичей попросили соблюдать требования дорожных знаков и светофоров, в том числе временных, и не передвигать блоки, знаки и прочие элементы организации дорожного движения.