Мужчина напал на пенсионерку, но его уже поймали.

Около полуночи на улице Магистральной в Омске произошел грабеж. На 63-летнюю женщину, которая возвращалась домой после встречи с подругой, напал мужчина, вырвал сумку с деньгами и телефоном и сбежал. Ущерб составил 30 тыс. рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию. Она запомнила лишь то, что преступник был одет во все черное. Однако полицейские по записям с камер сумели вычислить грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина без определенного места жительства. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы в помещении теплой остановки на улице Кирова. Он привлек внимание правоохранителей тем, что сидел без обуви.

На допросе мужчина признался в преступлении. Деньги пенсионерки он потратил на наркотики, а телефоном решил пользоваться сам.

В полиции отметили, что мужчина раньше уже совершал кражи, угон, грабежи, разбойные нападения. На него завели новое уголовное дело. Суда он будет ждать в СИЗО.