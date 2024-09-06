Эксперты, представители вузов и компаний, работающих в сфере информационных технологий, высказались о перспективах развития отрасли.

В «Точке кипения Омск» на Маршала Жукова, 21, состоялось событие «День Сколково: конференция «Цифровые кадры – 2024». На мероприятии рассматривались разные аспекты подготовки будущих IT-специалистов. В Омской области существует востребованность в высококвалифицированных специалистах, готовить которых нужно со школьной скамьи. На мероприятии спикеры обсуждали внедрение лучших практик обучения цифровым профессиям для школьников, а также получение качественных знаний для студентов. Благодаря этому можно получить профессионала своего дела, который в будущем может стать наемным сотрудником, госслужащим или технологическим предпринимателем.

Подготовкой специалистов в IT-сфере занимаются 11 высших учебных заведений и 18 колледжей. Ежегодно выпускается более 3500 молодых специалистов. В прошлом учебном году в профессиональных образовательных организациях среднего образования по IT-направленности обучалось 4638 человек. В образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, по специальностям и направлениям подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и 10.00.00 «Информационная безопасность» обучались свыше 3800 тыс. студентов.

У выпускников данных специальностей есть широкий выбор для трудоустройства. Востребованность работодателей в IT-специалистах растет с каждым годом. За первое полугодие в этой сфере открыто более 1000 вакансий. В Омской области расширяются контакты между локальными стартапами и бизнесом. На сегодня в регионе зарегистрировано свыше 1900 IT-компаний. По данным сервиса по поиску персонала, средняя зарплата специалиста в этом сегменте в прошлом году составляла 148 000 рублей. Сумма увеличилась на 32 % по сравнению с 2022 годом.

Добавим, что событие «День Сколково: конференция «Цифровые кадры – 2024» прошло в рамках Международного фестиваля информационных технологий «ОмФест-2024». Его цель – развитие IT-кадров в регионе и стране, совершенствование «цифровых» знаний, развитие IT-бизнеса в Омской области и привлечение новых компаний в регион, а также обеспечение «цифрового» суверенитета приграничных регионов Российской Федерации.

Организаторами фестиваля выступает министерство цифрового развития и связи Омской области, АНО «Россия – страна возможностей», фонд «Сколково», АНО «Цифровая молодежь» при содействии IT-ассоциаций и бизнеса. «ОмФест-2024» будет идти до конца текущей недели.