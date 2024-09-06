Его лишили свободы и права публиковать посты в соцсетях.

2-й Восточный окружной военный суд провел в Омске выездное заседание по уголовному делу о пропаганде террроризма. Приговор вынесли гражданину одной из стран Центрально-Азиатского региона.

По данным ФСБ, с мая по июль 2023 года, находясь в Омске, мужчина опубликовал на своей странице в интернете видео на узбекском языке, призывающее к насилию в отношении евреев. По данным прокуратуры, ролик он запостил в «Одноклассниках».

Отметим, что вину иностранец признал. В качестве наказания мужчину решили отправить в колонию общего режима на 2,5 года и еще на 2 года лишить его права размещать информацию в интернете.