Заключенный ИК № 7 поступил в вуз.

Осужденный омской исправительной колонии № 7 окончил среднюю школу № 2, которая работает на территории учреждения. Затем он успешно сдал ЕГЭ и подал документы в вуз.

Осужденного зачислили в Сибирский институт бизнеса и информационных технологий на заочную (и дистанционную) форму обучения. Он будет обучаться по специальности «экономика и менеджмент».

После окончания обучения ему дадут диплом о высшем образовании государственного образца. По словам заместителя начальника ИК № 7 Андрея Быкова, когда осужденные получают образования, это не только повышает их уровень интеллекта и социальных навыков, но и способствует их успешной социализации в обществе.