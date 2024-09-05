Цена за поездку на четырех маршрутах, обслуживаемых частным перевозчиком, останется прежней.

С понедельника, 9 сентября, на севере Омской области, в Таре, вырастет плата за проезд в городском автобусе. За билет придется отдавать не 30, а уже 35 рублей. Такое решение принял совет районных депутатов по обращению директора ОАО «Тарское АТП» Анатолия Алтынковича, уточнила газета «Тарское Прииртышье».

Тариф, который утвердила РЭК на 2024 год, составляет 38,6 руб. Если плату за проезд не увеличивать, то предприятие получит убытки в 6,7 млн рублей. При этом действующий тариф не менялся с 1 января 2022 года.

Проезд для учащихся образовательных учреждений очной формы обучения будет стоить 25 руб. вместо 20 руб. В поездках по району стоимость билета будет стоить 3 руб. вместо 2,4 руб.

В то время как на городских маршрутах № 1, 4, 5 и 9, которые обслуживает частный перевозчик ИП Кнапп, стоимость проезда пока останется прежней, 27 рублей.

В Омске проезд в муниципальном транспорте подскочил с 30 до 40 рублей по наличному расчету и с 25 до 35 рублей – по безналичному. У частных переводчиков стоимость поездки выросла с 4 сентября.