По прогнозам экспертов ВТБ, рост спроса на сбережения во втором полугодии сохранится, а кредиты ждет охлаждение.

По итогам первого полугодия 2024 года объем привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Омской области увеличился на 23 % и достиг 63 млрд рублей. Прирост кредитного портфеля составил 4 %, на конец июня сумма займов физлиц в банке достигла 60,6 млрд рублей.

– Рынок накоплений продолжает расти рекордными темпами. Этому способствует высокая ключевая ставка. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда сберегать гораздо выгоднее, чем занимать. Ставки по депозитам достигают 20 %, и вкладчики стремятся получить высокую прибыль. Те, кому удобнее иметь постоянный доступ к средствам, отдают предпочтение накопительным счетам, для новых клиентов в нашем банке действуют повышенные ставки, – отметил Алексей Суздальницкий, управляющий ВТБ в Омской области.

В портфеле кредитования жителей Омской области лидирующие позиции занимает ипотека. На долю жилищных займов приходится 67 %, на конец июня сумма выданных ипотечных кредитов составила 40,4 млрд рублей. В ВТБ такие высокие показатели связывают с тем, что в преддверии закрытия нескольких госпрограмм омичи стремились реализовать потребности в новом жилье.

Наилучшую динамику в кредитовании показали займы на автомобили. С января по июнь объем автокредитов удвоился и составил 3,4 млрд рублей. Сумма займов по кредитным картам за тот же период выросла в 1,3 раза до 2,3 млрд рублей. Портфель кредитов наличными по итогам первого полугодия превысил 14,5 млрд рублей.

Также в банке отмечают, что омичи активно используют кредитные карты для краткосрочного пользования средствами. С учетом льготного периода, который по карте ВТБ составляет до 200 дней, можно легко планировать свои расходы. Дополнительно сэкономить позволяет новая программа лояльности, она дает возможность получить рублями на счет до 25 % от суммы покупок по карте.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 18+