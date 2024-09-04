Портреты, ранее украшавшие забор стройплощадки на Левобережье, переехали в места, более соответствующие изображенным личностям.

Портреты четырех знаменитых уроженцев Омска: Михаила Врубеля, Любови Полищук, Егора Летова и Петра Драверта – были отреставрированы и перемещены в новые места. Ранее они украшали забор вокруг будущего жилого комплекса «Кварталы Драверта», строительство которого на Левобережье ведет компания «Брусника». Весь арт-проект является коллаборацией застройщика с художником Андреем Топоровым. Теперь отреставрированные работы переданы в собственность города. Передачу и переезд портретов в «Бруснике» объяснили желанием «радовать как можно большее количество омичей».

Каждый портрет получил постоянную прописку в месте, связанном с личностью. Мурал актрисы Любови Полищук переехал в Дом актера (ул. Ленина, 45), портрет Михаила Врубеля украсил дворик центра «Эрмитаж-Сибирь» (ул. Музейная, 4), портрет андеграундного музыканта Егора Летова «спустился» в Проект «М» – подземный пешеходный переход у библиотеки им. А. С. Пушкина, а портрет ученого-геолога Петра Драверта разместился рядом с кафе «Булочка с корицей» на ул Горной, 9.

В честь переезда портретов в каждой локации будут организованы бесплатные тематические мероприятия. Так, 6 сентября в 17:00 состоится экскурсия «Драверт – имя, которое звучит!» об истории ученого и работе в уникальном сибирском замке, с чаепитием в булочной «Булочка с корицей» (необходима регистрация ).

Мини-пленэр , посвященный живописи Михаила Врубеля, пройдет в дворике центра «Эрмитаж-Сибирь» 8 сентября в 12:00.

Открытый ретрокинопоказ фильмов с участием Любови Полищук на пленке 16 мм состоится в Доме актера 10 сентября в 17:00 (вход свободный).

О творчестве Егора Летова вспомнят на концерте омских групп SAiSE!, «Старуха!» и «Гипноджем», который начнется в Проекте «М» 10 сентября в 18:00.

На каждом мероприятии гостей будут ждать эксклюзивные открытки с изображениями Полищук, Летова, Врубеля и Драверта.