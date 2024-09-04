Омск-Информ
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·Общество

В зданиях неисправны пожарные сигнализации и нарушены пути к эвакуации.
В этом году суды вынесли 14 постановлений об административном приостановлении деятельности образовательных объектов и учреждений здравоохранения в Омской области. Еще пять постановлений находятся на рассмотрении.
С исками о приостановлении деятельности в суды обратились сотрудники МЧС. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. В зданиях неисправны пожарные сигнализации, нарушены пути к эвакуации.
Нарушения пока нигде не устранили.
Отметим, что к объектам образования относятся школы, детсады, колледжи, учреждения дополнительного образования детей и другие учреждения здравоохранения – больницы, частные клиники и т. д.
·Общество

В зданиях неисправны пожарные сигнализации и нарушены пути к эвакуации.
В этом году суды вынесли 14 постановлений об административном приостановлении деятельности образовательных объектов и учреждений здравоохранения в Омской области. Еще пять постановлений находятся на рассмотрении.
С исками о приостановлении деятельности в суды обратились сотрудники МЧС. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. В зданиях неисправны пожарные сигнализации, нарушены пути к эвакуации.
Нарушения пока нигде не устранили.
Отметим, что к объектам образования относятся школы, детсады, колледжи, учреждения дополнительного образования детей и другие учреждения здравоохранения – больницы, частные клиники и т. д.