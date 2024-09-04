В зданиях неисправны пожарные сигнализации и нарушены пути к эвакуации.

В этом году суды вынесли 14 постановлений об административном приостановлении деятельности образовательных объектов и учреждений здравоохранения в Омской области. Еще пять постановлений находятся на рассмотрении.

С исками о приостановлении деятельности в суды обратились сотрудники МЧС. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. В зданиях неисправны пожарные сигнализации, нарушены пути к эвакуации.

Нарушения пока нигде не устранили.

Отметим, что к объектам образования относятся школы, детсады, колледжи, учреждения дополнительного образования детей и другие учреждения здравоохранения – больницы, частные клиники и т. д.