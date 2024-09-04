Компания обладает широким спектром технологических решений и уникальным опытом по реализации инноваций в самых различных отраслях.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с директором по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальей Талдыкиной. В подписанном документе говорится о расширении инфраструктуры связи на территории региона, а также о повышении уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях. Соглашение было заключено сторонами на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком-инфраструктурой малых населенных пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в этом году МегаФон уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 – в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населенных пунктах и охватила более 1,3 миллиона человек.

– У нас есть задачи по формированию к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Они будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, на сельских территориях и в отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для Иркутской области это очень важно. Мы планомерно решаем задачу по устранению цифрового неравенства и обеспечению связью отдаленных населенных пунктов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать движению к поставленным целям, – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также соглашение предполагает интеграцию новых решений на территории региона, чтобы повысить уровень защищенности от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов big data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.

– Иркутская область – динамично развивающаяся территория, а МегаФон обладает широким спектром технологических решений и уникальным опытом по реализации инноваций в самых различных отраслях. Уверена, совместная и эффективная работа с правительством региона поможет разработать, протестировать и реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий, – поделилась директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Экспертиза МегаФона как надпжного технологического партнера подтверждена множеством реализованных проектов в других регионах страны. Например, система экомониторинга помогает контролировать чистоту воздуха в Череповце, а на Камчатке – отслеживать состояние воды в океане. Подводные помещения Нижегородской ГЭС обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом, а крупнейший газопровод Якутии оснащен умной системой видеомониторинга.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама