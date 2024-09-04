Городские власти не видят смысла в приобретении спецтехники для пересадки деревьев с большим комом земли.

В Омске 90–95 % деревьев, подлежащих сносу, находились в неудовлетворительном состоянии, заявили в мэрии. Чиновники настаивают, что лишь небольшое число зеленых насаждений вырубается по необходимости.

– Бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», как правило, выполняются работы по сносу аварийных деревьев, а также старовозрастных зеленых насаждений в целях уменьшения риска их падения. И лишь 5–10 % зеленых насаждений, подлежащих сносу, находились в удовлетворительном состоянии и снесены с целью обустройства тротуаров, обеспечения видимости дорожных знаков, треугольников видимости, реализации национальных проектов, – говорится в ответе мэрии на запрос портала «Город55».

Как заявили в департаменте городского хозяйства, учреждение располагает техникой для пересадки деревьев с комом земли до 1,3 метра. Более серьезная спецтехника, например, такая, как используется подрядчиком для пересадки 222 деревьев на улице Конева, УДХБ не нужна, подчеркнули в ведомстве.

Почему при наличии в Омске технической возможности и пустых мест деревья не пересаживаются, а нещадно вырубаются, чиновники не говорят.