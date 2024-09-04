Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Девушка примет участие в шоу «Новые пацанки».
Ангелина Терехина из Тары стала участницей 9-го сезона реалити-шоу «Новые пацанки (18+)». Первый выпуск с 23-летней жительницей Омской области покажут на канале «Пятница!» 19 сентября.
– Ангелина выросла в семье, где отец часто пил и избивал ее. После его смерти мать девушки пристрастилась к алкоголю. Не выдержав подобного отношения, Ангелина сбежала из дома. Через время она узнала о смерти матери, – сообщается в паблике шоу.
Отметим, что в новом сезоне пацанкам предстоит меняться не в Школе Леди, а на необитаемом острове.
·Культура/Афиша

Девушка примет участие в шоу «Новые пацанки».
Ангелина Терехина из Тары стала участницей 9-го сезона реалити-шоу «Новые пацанки (18+)». Первый выпуск с 23-летней жительницей Омской области покажут на канале «Пятница!» 19 сентября.
– Ангелина выросла в семье, где отец часто пил и избивал ее. После его смерти мать девушки пристрастилась к алкоголю. Не выдержав подобного отношения, Ангелина сбежала из дома. Через время она узнала о смерти матери, – сообщается в паблике шоу.
Отметим, что в новом сезоне пацанкам предстоит меняться не в Школе Леди, а на необитаемом острове.