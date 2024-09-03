Искусственный интеллект считает, что в городе появятся голограммы соборов и цифровое кладбище.

Дизайнер Искандер Амарантов с помощью нейросетей сделал ролик, в котором показал, как может выглядеть Омск в будущем. Видео появилось благодаря тому, что дизайнер участвовал в чемпионате по цифровому искусству. Основная тема мероприятия – «Цифровые технологии. Город будущего».

В ролике появились зарытые под землю провода, летающие самокаты, голограммы соборов, вайлдберизопроводы. Также искусственный интеллект видит голограммы при строительстве домов и отсутствие деревень в районах области. Вместо них появятся поля хлопка.

Нейросети увидели Омск с одноразовыми душами на каждом углу и цифровым кладбищем домашних животных, где можно будет два раза в год пообщаться с голограммой умершего питомца.