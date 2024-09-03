Сотрудник Омского референтного центра Россельхознадзора более 3 лет выдавал предпринимателям фиктивные документы на вывоз продукции за рубеж.

В Советский районный суд Омска передали материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего эксперта ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений по ч. 3, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия).

Как было установлено в ходе следствия, с 2020 по 2023 год обвиняемый, получая от предпринимателей денежные средства, незаконно выдавал им заключения о карантийном фитосанитарном состоянии зерна, вывозимого за пределы России. С августа 2020 года по февраль 2023-го госслужащий получил от двух предпринимателей взяток на общую сумму 4,3 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

– В ходе расследования уголовного дела судом наложен арест на автомобиль, автомобильный прицеп, жилое помещение, принадлежащие обвиняемому, общей стоимостью более 8,6 млн рублей. Уголовное преследование в отношении предпринимателей, передавших денежные средства, прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ, – пояснили в Следственном комитете.

Чиновнику-взяточнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.