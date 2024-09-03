Акция проходила во второй раз. В будущем может сохраниться такая добрая традиция.

Известны итоги акции «Заправка на миллион». Напомним, что акция проходила с 1 июня по 25 августа. В числе кандидатов на победу были клиенты АЗС «Топлайн», которые пользуются одноименным приложением.

Итоги летней акции подводили 26 августа в прямом эфире телерадиокомпании 12 канал. Ее участниками автоматически становились все клиенты компании, которые в период с 1 июня по 25 августа текущего года заправлялись любым видом топлива, приобретали сопутствующие товары в магазине при сетевых АЗС или покупали продукцию фирменного бистро «Люклер Авто». Для того чтобы стать участником, достаточно было на кассе предъявить QR-код мобильного приложения «АЗС Топлайн».

В зависимости от количества приобретенных литров или товаров каждому участнику подарочной акции начислялись так называемые шансы. За каждые 100 шансов присваивался один уникальный номер. Счастливые шестизначные номера определялись путем проведения классической лотереи, правила которой просты и понятны. В непрозрачный мешок были сложены шары с номерами от 1 до 9, а ведущая розыгрыша (приглашенная из числа зрителей), не глядя, поочередно их вытаскивала. Победной оказалась комбинация 020748. Тогда система мгновенно определила, что счастливый номер принадлежит участнику акции по имени Игорь.

Победителем акции «Заправка на миллион. Жаркое лето» стал омич Игорь. Помимо главного приза, участники выиграли и другие подарки от партнеров. В частности, подарочные сертификаты: в гостиницу «50/60», в санаторий «Евромед», в «Топлайн», на ужин в ресторане «Метаморфозы», на набор авторских десертов от шефа-кондитера «Люклера» Кирилла Родина, а также фирменный дождевик.

Победитель главного приза Игорь пришел с женой в такой торжественный день. Как признался счастливчик, он впервые в жизни стал победителем розыгрыша.

– Я первый раз в жизни становлюсь победителем розыгрыша. Увесистый приз. Я очень рад его держать. Для начала планирую заправиться, потом посмотрим, – поделился мужчина впечатлениями от приза. Самый близкий для меня человек – это жена, и мне очень приятно, что она сейчас здесь, со мной, – рассказал Игорь.

По его словам, он много путешествует: по Омской области, Тюмени, Новосибирску. Поэтому приз потратит на заправку, который ему очень нужен.

Отметим, что акция «Заправка на миллион» проходит во второй раз. В прошлый раз проводили зимой, в этот раз – летом. Организаторы розыгрыша не стали скрывать, что планируют повторить традицию и продолжить дарить своим любимым клиентам щедрые призы.

– Преимущество акции в том, что она позволяет любому нашему клиенту, который пользуется приложением «Топлайн», выиграть миллион на любые товары, заправку в наших сетях. Помимо этого, мы разыгрывали достаточно много различных призов. Победил человек, который является нашим клиентом и который продолжит им быть. В дальнейшем планируем еще несколько акций, возможно, будут новые мехзаники, возможно, будут предыдущие, – рассказал руководитель по маркетингу компании «Топлайн» Рустам Сайфутдинов.

Также он добавил, что в акции разыгрывали подарочные сертификаты на различные суммы партнеров и на товары сети АЗС «Топлайн». Приятный бонусом для участников розыгрыша стали фирменные дождевики. Впереди осень с дождливой погодой, поэтому они могут пригодиться. Рустам Сайфутдинов также напомнил, что традиционно разыгрывали десерты от кондитерских «Люклер». Он также приоткрыл завесу тайны, сказав, что в будущем список партнеров и призов, возможно, будет расширяться, и посоветовал следить за новостями компании на сайте и в соцсетях.

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