Омск-Информ
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·Общество

Елизавета Степкина вновь стала уполномоченной по правам ребенка.

В Омской области освободили от должности и назначили детского омбудсмена. Этот пост вновь получила Елизавета Степкина.

– Назначить уполномоченным по правам ребенка в Омской области 2 сентября 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности 1 сентября 2024 года, – указано в документе о назначении специалиста.

58-летняя Елизавета Степкина работала уполномоченной по правам ребенка Омской области при всех четырех омских губернаторах, включая Виталия Хоценко.

·Общество

Елизавета Степкина вновь стала уполномоченной по правам ребенка.

В Омской области освободили от должности и назначили детского омбудсмена. Этот пост вновь получила Елизавета Степкина.

– Назначить уполномоченным по правам ребенка в Омской области 2 сентября 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности 1 сентября 2024 года, – указано в документе о назначении специалиста.

58-летняя Елизавета Степкина работала уполномоченной по правам ребенка Омской области при всех четырех омских губернаторах, включая Виталия Хоценко.