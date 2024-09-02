Омск-Информ
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·Авто

Они могут случиться в центре и в Нефтяниках.
Сегодня на трех перекрестках и одной остановке в Омске специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства будут принимать работы по модернизации светофоров. В связи с этим с 14:30 светофоры могут отключить.
Адреса, где возможны отключения:
  • Мира – Малунцева,
  • Фрунзе – Тарская;
  • Фрунзе – Герцена;
  • 10 лет Октября – остановка «Релеро».
Ранее сообщалось, что новые светофоры установят также на пересечении улиц Доковской и 50 лет Профсоюзов. На это власти выделили 4,1 млн рублей.
·Авто

Они могут случиться в центре и в Нефтяниках.
Сегодня на трех перекрестках и одной остановке в Омске специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства будут принимать работы по модернизации светофоров. В связи с этим с 14:30 светофоры могут отключить.
Адреса, где возможны отключения:
  • Мира – Малунцева,
  • Фрунзе – Тарская;
  • Фрунзе – Герцена;
  • 10 лет Октября – остановка «Релеро».
Ранее сообщалось, что новые светофоры установят также на пересечении улиц Доковской и 50 лет Профсоюзов. На это власти выделили 4,1 млн рублей.